Что обсудили Шойгу и Ким Чен Ын?

26 июля лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с российской военной делегацией во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, стороны обменялись мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности.

Ким Чен Ын и Шойгу также посетили проходящую в Пхеньяне "Выставку вооружений - 2023", передает радио "Голос Кореи".

Подчеркивается, что Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели современные вооружения, обсудили мировые тенденции и стратегии развития оружия.