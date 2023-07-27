https://news.day.az/world/1584604.html Что обсудили Шойгу и Ким Чен Ын?
Что обсудили Шойгу и Ким Чен Ын?
26 июля лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с российской военной делегацией во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, стороны обменялись мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности.
Ким Чен Ын и Шойгу также посетили проходящую в Пхеньяне "Выставку вооружений - 2023", передает радио "Голос Кореи".
Подчеркивается, что Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели современные вооружения, обсудили мировые тенденции и стратегии развития оружия.
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