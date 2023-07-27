Анкара и Москва продолжают контакты по зерновой сделке

Россия и Турция продолжают контакты по зерновой сделке и поставкам продовольствия "без перекосов, которыми была характерна реализация черноморской инициативы".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"По зерновой сделке обмены с турецкой стороной продолжаются. Обсуждаются возможности таких шагов, которые бы были направлены на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам без перекосов, которые были присуще черноморской инициативе", - сказал Вершинин.

Вершинин заявил, что "гражданские перевозки в Черном море маловероятны без гарантий безопасности в рамках черноморской зерновой инициативы".

"В таком тревожном районе, которым сейчас является Черное море, и после соответствующих объявлений со стороны Минобороны РФ использование гражданских судов для осуществления перевозок является с учетом роста страховых тарифов очень затратным. Поэтому сомневаюсь, что кто-то будет это делать", - сказал Вершинин.

"Недопустимо использовать гуманитарный морской коридор для террористических целей и деяний", - добавил он.

Вершинин также заявил, что встреча по Сирии в астанинском формате еще состоится, хотя дата и место ее проведения пока не определены.

"Астанинский формат был, есть и остается, без сомнения, наиболее эффективным в отношении того, что касается долгосрочного урегулирования в Сирии. Уже сделано много, и мы продолжаем в этом формате делать много. Перечень задач расширяется. Встреча в астанинском формате будет, но ее конкретная дата и место проведения не определены. Казахстан очень много сделал для этого формата, и у меня есть ощущение, что Казахстан может еще много сделать для продолжения его работы", - сказал дипломат.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган обсудил зерновую сделку с главой китайской дипломатии.