Макрон продолжает колониальную политику - больше военных на заморских территориях
Франция в ближайшее время увеличит военный контингент в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом в Вануату.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция его выступления велась в Twitter Елисейского дворца.
"В рамках закона о военном планировании, принятого во Франции, который я подпишу через несколько дней, мы выделим €150 млн на снаряжение и новейшее оборудование. Мы разместим дополнительно 200 военных", - сказал он.
Ранее французский лидер сообщил, что в Новой Каледонии - заморской территории Франции - несут службу 1,6 тыс. военных.
Макрон прибыл в Вануату накануне после завершения его поездки в Нумеа - административный центр Новой Каледонии.
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