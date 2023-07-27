Макрон продолжает колониальную политику

Франция в ближайшее время увеличит военный контингент в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом в Вануату.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция его выступления велась в Twitter Елисейского дворца.

"В рамках закона о военном планировании, принятого во Франции, который я подпишу через несколько дней, мы выделим €150 млн на снаряжение и новейшее оборудование. Мы разместим дополнительно 200 военных", - сказал он.

Ранее французский лидер сообщил, что в Новой Каледонии - заморской территории Франции - несут службу 1,6 тыс. военных.

Макрон прибыл в Вануату накануне после завершения его поездки в Нумеа - административный центр Новой Каледонии.