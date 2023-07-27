Главы оборонных ведомств Турции и Израиля созвонились

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Как сообщает Day.Az, об этом министр обороны Израиля написал в Twitter.

"Сегодня утром я впервые поговорил со своим коллегой, министром обороны Турции Яшаром Гюляром. Мы обсудили пути усиления сотрудничества и диалога между системами безопасности. В телефонном разговоре с министром обороны Турции я подчеркнул, что укрепление отношений между нашими странами является нашим общим стратегическим интересом в безопасности, и это улучшит стабильность на Ближнем Востоке", - отметил министр обороны Израиля.