https://news.day.az/world/1584624.html Главы оборонных ведомств Турции и Израиля созвонились
Главы оборонных ведомств Турции и Израиля созвонились
Состоялся телефонный разговор между министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.
Как сообщает Day.Az, об этом министр обороны Израиля написал в Twitter.
"Сегодня утром я впервые поговорил со своим коллегой, министром обороны Турции Яшаром Гюляром. Мы обсудили пути усиления сотрудничества и диалога между системами безопасности. В телефонном разговоре с министром обороны Турции я подчеркнул, что укрепление отношений между нашими странами является нашим общим стратегическим интересом в безопасности, и это улучшит стабильность на Ближнем Востоке", - отметил министр обороны Израиля.
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