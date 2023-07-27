Главный дипломат талибов встретится с представителями США
Министр иностранных дел в сформированном радикальным движением "Талибан" временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки намерен в ходе визита в Катар в конце июля провести консультации с официальными лицами США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство талибов.
"Афганская делегация во главе с министром иностранных дел Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим.) Амиром Ханом Моттаки в конце июля посетит Доху и проведет переговоры с американскими официальными лицами", - говорится в заявлении, текст которого опубликовал в Twitter представитель МИД талибов Абдул Кахар Балхи. Уровень американской делегации в ведомстве не уточнили.
В заявлении отмечается, что приоритетами Кабула на переговорах в Дохе станет "отмена санкций и черных списков", а также прекращение нарушения воздушного пространства Афганистана. Кроме того, афганская делегация также проведет встречу с катарскими официальными лицами.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре