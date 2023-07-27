Турция и ОАЭ на пути к оборонному партнерству

Турция и ОАЭ сделали новый шаг в направлении укрепления оборонно-промышленного сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле было достигнуто соглашение о сотрудничестве с целью создания дорожной карты для совместной деятельности по развитию бизнеса, трансфера технологий и стратегического партнерства.

Свои подписи под документом поставили глава компании-производителя тактического снаряжения Black Cobra Military Supply (BCMS) Али аль-Маннае и гендиректором Ассоциации малых и средних предприятий оборонной и авиационной промышленности Турции (OSSA) Ибрагимом Ярсаном.

На церемонии подписания также присутствовали председатель Совета оборонных компаний "Эмирейтс" Мона аль-Джабер и исполнительный директор Совета оборонных компаний Анас аль-Отаиба.

16-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2023, входящая в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок ВПК, продлится до 28 июля в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

Выставка организована в 16-й раз Министерством национальной обороны Турции под патронажем Администрации президента.

В этом году в выставке IDEF принимает участие 1461 фирма из 55 стран.

IDEF входит в четверку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности по числу компаний-участников. Кроме того, IDEF выделяется как крупнейшая в мире площадка для переговоров между оборонными предприятиями.

Как и в предыдущие годы, в рамках IDEF будут представлены новинки отечественного оборонпрома. На выставке также будут представлены модернизированные версии разработанных ранее продуктов турецкой оборонной промышленности.