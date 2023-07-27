Армянская полиция накормила "завтраком" протестующих родителей солдат

Министерство внутренних дел Армении до 10 августа попросило время у родителей военнослужащих из Эчмиадзинской "химической" воинской части, которые считаются пропавшими без вести в ходе 44-дневной войны, для решения волнующих их проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила мать пропавшего без вести военнослужащего Карине Манавазян.

Отметим, что с раннего утра среды, 26 июля, родные военнослужащих заблокировали улицу Баграмяна и перекресток улиц Баграмяна и Прошяна в Ереване, потребовав встречи с премьером Николом Пашиняном. Позже они открыли дорогу, поскольку правоохранители пригласили родителей на встречу к замначальника полиции, полковнику полиции Карену Акопяну.

"Встреча продлилась более одного часа. Мы договорились, что министр внутренних дел Армении Ваге Казарян вернется 3 августа из отпуска и передаст наше заявление Николу Пашиняну. А встреча, как нам сказали, наконец-то состоится. Хотя я лично в это не верю", - сказала Карине Манавазян.

Родные военнослужащих из эчмиадзинской химчасти предупредили замначальника полиции, что если и на этот раз их требование не будет выполнено, то они вновь перекроют улицы - до тех пор, пока не встретятся с главой правительства.

"Они снова тянут время, но до каких пор, ведь оно же тоже истечет?" - сказала мать военнослужащего.

Ранее мы демонстрировали кадры, на которых мужчина назвал "скотами" протестующих армянских родителей.