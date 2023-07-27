Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в Республике Алтай, задев линию электропередачи, погибли шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах, передает Day.Az.

"При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" задел электрические провода, упал и загорелся", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что три человека находятся в тяжелом состоянии. "Восемь человек пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, 90% ожога [тела]", - сказала собеседница агентства, уточнив, что информация о шести погибших проверяется. Изначально сообщалось о семи пострадавших.

Она пояснила, что на месте работают следственные органы.

В МЧС подтвердили крушение вертолета, сообщив, что на месте ЧП работают пожарные. В ведомстве изначально сообщили, что погибли шесть человек и пострадали семь, а позднее уточнили, что пострадали 10 человек.

"По уточненной информации, на борту находилось 16 человек. Из них 9 пострадали, 6 погибли, еще один в медицинской помощи не нуждается", - сказали в ведомстве.

О состоянии пострадавших

По данным авиационных служб, на борту находились туристы. Как уточнили в Росавиации, полет выполнялся для перевозки экскурсионной группы.

По информации регионального центра Единой системы организации воздушного движения, ЧП произошло 200 км южнее Горно-Алтайска. По данным Росавиации, на борту - 3 члена экипажа и 13 пассажиров.

По данным медиков, трое членов экипажа не пострадали. Как сообщили в администрации Усть-Коксинского района, 10 человек получили травмы различной степени тяжести. "Знаем, что три пилота было, есть жертвы, 10 пострадавших разной степени [тяжести]", - сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, пострадавших вертолетом доставят в Барнаул. Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. "Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа", который выполнял работы в районе катастрофы, эвакуировал двоих пострадавших с места события в медучреждение населенного пункта Усть Кокса", - уточнили в ведомстве.

Как пояснил собеседник агентства в экстренных службах, у всех пострадавших диагностировали ожоги различной степени.

О пожаре после ЧП

На месте происшествия задействовали также оперативные службы. В свою очередь, в экстренных службах сообщили, что вертолет выгорел полностью и разрушился. На земле жертв и разрушений, по предварительным данным, нет. Пожар на месте ЧП локализовали на площади 150 кв. м. В 12:36 в МЧС уточнили, что возгорание ликвидировали.

На сайте "Алтай авиа" указано, что стоимость часа аренды вертолета Ми-8 в самой простой комплектации стоит 195 тыс. рублей, в VIP-комплектации - 370,5 тыс. рублей. Также в авиапарке компании есть вертолеты Robinson R66 и Eurocopter AS350. Авиакомпания возит экскурсии на различные живописные объекты Алтая. Цена на них начинается с 12 тыс. рублей с человека при группе в 19 человек. Согласно данным СПАРК, "Алтай авиа" также заключало контракты с алтайским центром медицины катастроф и метеорологами.

Село Тюнгур - центр туризма. Находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай на берегу Катуни на расстоянии порядка 380 км от Горно-Алтайска и 43 км от горы Белуха.