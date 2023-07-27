В США отдыхающие на пляже подверглись нападению морских львов

Отдыхающим из США пришлось покинуть пляж из-за выскочивших из воды морских львов. Об этом сообщает New York Post.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в городе Сан-Диего. Видео снял один из посетителей пляжа. На ролике заметно, как одно животное выбирается на сушу и двигается по направлению к отдыхающим. Спасатели, в свою очередь, предостерегают людей и призывают покинуть территорию.

"Пожалуйста, дайте этому крупному самцу морского льва достаточно свободного места. Они уже кусали людей", - объявил мужчина.

Отдыхающие стали медленно собираться. Они стали уходить быстрее только когда к берегу стал подплывать второй морской лев. Он стал вести себя агрессивно и издавал громкие звуки. Во время инцидента никто из посетителей не пострадал.