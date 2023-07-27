Foreign Policy восхитился Эрдоганом

В американском журнале Foreign Policy был опубликован анализ действий Турции в отношении НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak, в анализе Foreign Policy было указано, что Эрдоган последователен и успешен в своих внешнеполитических целях.

Под заголовком "Чего на самом деле хочет Tурция?" было сказано что, несмотря на резкие политические колебания на саммите НАТО, Эрдоган проявил значительную последовательность в своих внешнеполитических целях.

Констатируя, что заявления Турции до и во время саммита НАТО вызвали удивление, автор пишет, что, несмотря на "зигзаги", Эрдоган в течение своего пребывания в должности предпринимал последовательные и успешные шаги во внешней политике: "Дело в том, что на протяжении всей эпохи Эрдогана Турция последовательно проводила три ключевые внешнеполитические идеи: стратегическая независимость, могущество и процветание".

Журнал, утверждающий, что Эрдоган следует лучшему пути для достижения своих целей, раскрывает детали четырех этапов внешней политики Турции под руководством Эрдогана и выясняет, куда лидер хочет привести Турцию - и каков лучший путь к этой цели.

Заявив, что Турция хочет установить свою независимость и повысить свой престиж, автор статьи сказал: "Анкара не допустила, чтобы нападение России на Украину нарушило двусторонние отношения с Москвой".

В статье было подчеркнуто, что Турция поддерживает двусторонние отношения как с Россией, так и с Украиной: "Это позволило Турции вести переговоры по Черноморскому соглашению о зерне между Россией и Украиной".