Шеф армянского генштаба теперь просит помощи у Китая

Армения и Китай намерены наращивать сотрудничество в сфере военного образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, вопрос обсуждался на встрече главы Генштаба ВС Армении Эдварда Асряна с директором Центра международных исследований при Минобороны КНР Ма Цзянгуанем.

Стороны высоко оценили нынешний уровень армяно-китайского взаимодействия, включающего подготовку военных кадров. Достигнута договоренность по установлению тесных контактов между военными вузами двух стран.