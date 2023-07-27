https://news.day.az/world/1584699.html Шеф армянского генштаба теперь просит помощи у Китая
Шеф армянского генштаба теперь просит помощи у Китая
Армения и Китай намерены наращивать сотрудничество в сфере военного образования.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, вопрос обсуждался на встрече главы Генштаба ВС Армении Эдварда Асряна с директором Центра международных исследований при Минобороны КНР Ма Цзянгуанем.
Стороны высоко оценили нынешний уровень армяно-китайского взаимодействия, включающего подготовку военных кадров. Достигнута договоренность по установлению тесных контактов между военными вузами двух стран.
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