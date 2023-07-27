Кувейт добился профицита бюджета

Кувейт впервые за девять лет добился профицита бюджета, составившего 6,37 млрд динаров ($20,76 млрд) в 2022-2023 финансовом году (завершился 31 марта). Об этом свидетельствует отчет министерства финансов страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, основным источником пополнения бюджета стали доходы от продажи нефти, которые за отчетный период достигли 26,71 млрд динаров ($87,06 млрд), или 93% от общей суммы государственных доходов. За счет роста мировых цен на нефть этот показатель увеличился на 64,7% по сравнению с предыдущем финансовым годом. В то же время выручка Кувейта, не связанная с нефтяным сектором экономики, снизилась на 12,8% и составила 2,09 млрд динаров ($6,81 млрд). Общая сумма доходов превысила 28,8 млрд динаров ($93,87 млрд).

Объем государственных расходов составил 22,37 млрд динаров ($72,91 млрд) - на 2,6% меньше, чем в 2021-2022 финансовом году. Более половины расходов - 12,98 млрд динаров ($42,31 млрд) - приходится на заработную плату граждан, занятых в государственном секторе. Субсидии составили почти 20% расходов - 4,39 млрд динаров ($14,31 млрд). По сравнению с предыдущим годом оба показателя снизились на 2% и 2,9%.

Прошлый финансовый год Кувейт завершил с дефицитом бюджета 4,34 млрд динаров ($14,15).