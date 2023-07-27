Малайзия планирует построить крупнейшую в Юго-Восточной Азии солнечную электростанцию

Малайзия собирается построить крупнейшую в Юго-Восточной Азии солнечную электростанцию (СЭС) для достижения уровня использования возобновляемых источников энергии в 70% к 2050 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Программа National Energy Transition Roadmap [NETR] - попытка изменить мощность возобновляемых источников энергии для увеличения наших установленных [энергетических] мощностей с помощью природоохранной инфраструктуры и технологий", - цитирует министра экономики Рафизи Рамли агентство.

Строительством СЭС займется суверенный фонд благосостояния Khazanah Nasional Bhd., будут привлечены инвестиции в размере 6 млрд ринггитов ($1,3 млрд). План строительства СЭС является одним из 10 проектов стоимостью 25 млрд ринггитов ($5,5 млрд), которые были представлены в рамках программы NETR, обнародованной в мае в Куала-Лумпуре.

Возобновляемые источники энергии в Малайзии сейчас составляют 25% от общих мощностей. Изначально было принято решение повысить этот показатель до 40%. Однако после снятия в мае запрета на экспорт энергии, полученной из возобновляемых источников, было решено довести ее долю в энергетике страны до 70% к 2050 году. Для достижения этой цели потребуется 637 млрд ринггитов ($140 млрд).