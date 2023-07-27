Создатель ChatGPT запустил свою криптовалюту со сканером глаз для защиты

Криптовалютный стартап Worldcoin под руководством Сэма Альтмана, главы OpenAI, анонсировал глобальный запуск своей одноименной криптовалюты, которая доступна только для подтвержденных пользователей. Для этого компания разработала уникальную технологию сканирования глаз, которая позволяет отличать людей от роботов, сообщает Financial Times. Стартап, имеющий офисы в Берлине и Сан-Франциско, уже предоставил свои услуги в 35 городах 20 стран, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основатели Worldcoin считают, что их технология будет востребована в будущем, когда развитие ИИ усложнит идентификацию человека. После прохождения сканирования глаз пользователь получает возможность использовать токен Worldcoin.

Альтман признал, что технология сканирования глаз может вызывать недоверие, но уверен, что компания сможет убедить людей в своей честности и прозрачности.

Вместе с тем стартап столкнулся с проблемами на рынке США, где регуляторы усилили контроль над криптовалютами из-за опасений спекуляций и мошенничества. Поэтому токены Worldcoin пока не доступны для американских пользователей.

Стартап Worldcoin привлек около $250 млн долларов от таких инвесторов, как Andreessen Horowitz, Khosla Ventures, Рид Хоффман и Сэм Бэнкман-Фрид. Компания имеет коммерческие планы по развитию своих продуктов и сервисов на основе криптовалюты. Кроме того, компания зарезервировала 20% всех токенов для финансирования производства сфер сканирования глаз Orb, улучшения своего блокчейна и поддержки экосистемы.

Компания OpenAI является разработчиком чат-бота ChatGPT и языковой модели GPT.