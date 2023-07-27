Европейский Центробанк повысил ключевую ставку в девятый раз подряд

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора. Текущее повышение ставки стало девятым подряд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Базовая ставка по кредитам увеличена с 4 до 4,25 процента годовых, ставка по депозитам - до 3,75 процента, по краткосрочным кредитам - до 4,5 процента. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков.

Несмотря на то, что некоторые показатели демонстрируют признаки ослабления, базовая инфляция в целом остается высокой, указано в пресс-релизе. По прогнозам регулятора, в 2023 году инфляция в Евросоюзе достигнет 5,1 процента, а затем снизится до 3 процентов в 2024 году и 2,3 процента в 2025 году. Целевым уровнем является планка в 2 процента.

Отсутствие ориентиров для следующего решения, которое намечено на сентябрь, означает, что ЕЦБ может повысить ставку еще раз или сохранить ее в зависимости от достижения целей по снижению роста инфляции, считают аналитики. Эксперты прогнозируют, что на заседании 14 сентября регулятор вновь поднимет ставку на 25 базисных пунктов.