В Пентагоне ответили на обвинения в сокрытии данных о пришельцах

Министерство обороны США ответило на обвинение в сокрытии данных о пришельцах и иноземных технологий. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пресс-секретаря Пентагона Сью Гог, ведомство не располагает достоверной информацией о существовании правительственных программ, которые бы владели внеземными технологиями. Также Гог добавила, что в стране действует процедура, согласно которой люди, имеющие информацию о пришельцах могут поделиться ею на условиях анонимности.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Груш во время первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними заявил, что в зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии нечеловеческого происхождения.

Груш заявил, что правительство США готовит репрессивные меры против него и его коллег за раскрытие правды о НЛО. По его словам, у властей есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен биологический материал.