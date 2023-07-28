Активисты облили кровью олимпийские кольца в Париже в знак протеста
В Париже группа экоактивистов устроила протест, облив искусственной кровью олимпийские кольца, вывешенные на фасаде мэрии города. Так они высказались против проведения Олимпийских игр во Франции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В этот день ровно через год состоятся Олимпийские игры. Построенные за счет человеческих жизней", - написали в соцсетях участники ассоциации "Молодежь за климат".
Они заявили, что Олимпиада носит экоцидный и антисоциальный характер.
Также они осудили организаторов и политиков, которые закрывают глаза на факторы, которые ухудшают социальный и климатический кризис.
Акция протеста состоялась в ночь на четверг.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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