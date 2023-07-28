Активисты облили кровью олимпийские кольца в Париже в знак протеста

В Париже группа экоактивистов устроила протест, облив искусственной кровью олимпийские кольца, вывешенные на фасаде мэрии города. Так они высказались против проведения Олимпийских игр во Франции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В этот день ровно через год состоятся Олимпийские игры. Построенные за счет человеческих жизней", - написали в соцсетях участники ассоциации "Молодежь за климат".

Они заявили, что Олимпиада носит экоцидный и антисоциальный характер.

Также они осудили организаторов и политиков, которые закрывают глаза на факторы, которые ухудшают социальный и климатический кризис.

Акция протеста состоялась в ночь на четверг.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.