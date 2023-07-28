Лесные пожары не утихают в Канаде

Коста-Рика направила более 100 пожарных для ликвидации возгораний в лесах Канады.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, площадь сгоревших территорий превысила 12 млн га. Зафиксировано 1070 очагов возгораний. В ликвидации лесных пожаров задействованы 5 тыс. человек. Ранее министр общественной безопасности Канады признал, что ситуация с пострадавшими от огня территориями - наихудшая в этом столетии.