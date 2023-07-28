https://news.day.az/world/1584829.html Портрет Карла III облили краской в Шотландии - ВИДЕО
Портрет Карла III облили краской в Шотландии - ВИДЕО
Экоактивисты испортили портрет Карла III в портретной галерее Шотландии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, участники движения This is Rigged нанесли краску на изображение нового короля. Активисты выступают против новых нефтегазовых проектов правительства. В знак протеста участники климатического движения приклеили себя к полу в галерее. Портрет Карла III был написан художницей Викторией Кроу в 2018 году.
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