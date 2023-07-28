Портрет Карла III облили краской в Шотландии

Экоактивисты испортили портрет Карла III в портретной галерее Шотландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, участники движения This is Rigged нанесли краску на изображение нового короля. Активисты выступают против новых нефтегазовых проектов правительства. В знак протеста участники климатического движения приклеили себя к полу в галерее. Портрет Карла III был написан художницей Викторией Кроу в 2018 году.