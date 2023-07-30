Китаец собрал 3 кубика Рубика за 3 минуты, жонглируя ими

Мужчина из Китая собрал три кубика Рубика за три минуты, жонглируя ими, пишет NDTV. Это достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автора достижения зовут Ли Чжихао, ему 22 года. Он превзошел свой же рекорд, улучшив время на 13 секунд. До китайца пальму первенства держал Анхель Альварадо из Колумбии. Нынешний рекордсмен называет себя спидкубером и рассказал, что занимается сборкой кубика Рубика уже не первый год.

Однако Ли скучно просто собирать кубики, поэтому он усложнил себе задачу, добавив в свое выступление цирковой элемент. Чжихао добавил, что будет совершенствовать свои навыки и дальше, чтобы снова показать лучший результат. Кроме того, мужчина признался, что может собрать кубик Рубика не только жонглируя, но и вверх ногами и даже находясь под водой.

Комментаторы оценили навыки Ли и оказались впечатлены его результатом.

"Как тот, кто умеет собирать кубик Рубика, подтверждаю, что это [рекорд Чжихао] потрясающе", - написал зритель.