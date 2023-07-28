https://news.day.az/world/1584839.html Трампу предъявили новые обвинения
Трампу предъявили новые обвинения
Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов. Об этом говорится в опубликованных документах суда, сообщает The Washington Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В частности, утверждается, что Трамп пытался удалить кадры с камеры видеонаблюдения, на которых его помощники перемещают коробки с секретными документами в поместье Мар-а-Лаго.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре