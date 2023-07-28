Трампу предъявили новые обвинения

Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов. Об этом говорится в опубликованных документах суда, сообщает The Washington Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, утверждается, что Трамп пытался удалить кадры с камеры видеонаблюдения, на которых его помощники перемещают коробки с секретными документами в поместье Мар-а-Лаго.