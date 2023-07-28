https://news.day.az/world/1584840.html Россия планирует собрать ключевые страны по сирийскому вопросу за одним столом
Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Россия планирует собрать ключевые страны по сирийскому вопросу за одним столом
Вопрос о проведении новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается.
Как передает Day.Az, об этом российским СМИ сообщил источник в российском дипведомстве.
"Этот вопрос обсуждается. Но для того, чтобы выйти на результат, надо, чтобы графики всех министров совпали. Это процесс, он продолжается", - сказал собеседник агентства.
Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.
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