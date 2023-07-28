Россия планирует собрать ключевые страны по сирийскому вопросу за одним столом

Вопрос о проведении новой встречи глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсуждается.

Как передает Day.Az, об этом российским СМИ сообщил источник в российском дипведомстве.

"Этот вопрос обсуждается. Но для того, чтобы выйти на результат, надо, чтобы графики всех министров совпали. Это процесс, он продолжается", - сказал собеседник агентства.

Первую встречу главы МИД четырех стран провели в Москве 10 мая. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией.

