Китай начал борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии

Китайские военные начали борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии, связанными с закупками оборудования, продолжавшимися более пяти лет, и призвали общественность сообщать о фактах правонарушений. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об "утечках информации о проектах и армейских подразделениях", а также помощи определенным компаниям в получении тендеров. Департамент развития военного оборудования проведет расследование, затрагивающее экспертов, проверявших процесс проведения тендеров.

Отмечается, что новый этап борьбы с коррупцией совпал с призывом председателя КНР Си Циньпина к китайским вооруженным силам провести модернизацию, в том числе за счет внедрения инноваций. Китай поставил цель создать современную армию к 2027 году.