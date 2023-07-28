https://news.day.az/world/1584844.html Китай готовится к выходу на сушу тайфуна "Доксури" - ВИДЕО
Китай готовится к выходу на сушу тайфуна "Доксури" - ВИДЕО
По мере приближения тайфуна "Доксури" Китай готовится к его надвигающемуся выходу на сушу, закрыв школы и предприятия в прибрежных городах и объявив штормовое предупреждение.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ожидается, что тайфун обрушится на юго-восточное побережье Китая рано утром в пятницу, сообщила государственная телекомпания. По данным агентства гражданской защиты страны, "Доксури" унёс жизни не менее пяти человек на Филиппинах.
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