Китай готовится к выходу на сушу тайфуна "Доксури"

По мере приближения тайфуна "Доксури" Китай готовится к его надвигающемуся выходу на сушу, закрыв школы и предприятия в прибрежных городах и объявив штормовое предупреждение.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ожидается, что тайфун обрушится на юго-восточное побережье Китая рано утром в пятницу, сообщила государственная телекомпания. По данным агентства гражданской защиты страны, "Доксури" унёс жизни не менее пяти человек на Филиппинах.