Ценам на нефть спрогнозировали обвал при одном условии

Цена на нефть может упасть в случае распада альянса производителей ОПЕК+. Такой прогноз озвучил управляющий партнер инвестиционной группы Clean Energy Transition Пер Лекандер в эфире телеканала CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что развалу группы из 23 стран, которая добывает примерно 40 процентов мировой сырой нефти, может способствовать замедление роста спроса на нефть и отсутствие согласия между странами в отношении политики добычи. По словам Лекандера, распад ОПЕК+ может привести к падению цен на нефть до 35 долларов за баррель.

"На растущем рынке время - ваш друг. Вам просто нужно немного подождать, и все наладится. На падающем рынке время - ваш враг. Ты должен продолжать сокращать (добычу нефти - прим. "Ленты.ру"), продолжать сокращать, продолжать сокращать", - сказал он. Лекандер напомнил, что последнее решение ОПЕК+ (дополнительное сокращение добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей) было фактически принято Саудовской Аравией, а не всеми членами альянса. "Если мой прогноз верен, а я очень уверен, что это действительно так... он распадется", - добавил он.

Управляющий партнер напомнил, что в 1990-х и 2000-х годах был период, когда предложение на рынке нефти было настолько велико, что странам-экспортерам не удавалось поднять цену. При этом, по его мнению, большую часть времени с 1974 года цена на нефть была искусственно завышена. "Если альянс не будет работать, в краткосрочной перспективе цена упадет до 35 долларов, а в среднесрочной, вероятно, до 45 долларов", - предположил Лекандер.