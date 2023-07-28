https://news.day.az/world/1584861.html Иранские власти арестовали известную актрису
Иранские власти арестовали известную актрису
В Иране арестована известная актриса Шохре Гемер.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Согласно информации, против нее выдвинуты обвинения в том, что в последние дни она поделилась в социальных сетях ненадлежащими публикациями.
В связи с публикацией материалов, формирующих психологическое недоверие в обществе, в отношении актрисы возбуждено уголовное дело.
Следует отметить, что Шохре Гемер подвергла жесткой критике правительство, которое вмешивается в личную жизнь граждан, в частности, во что должны быть одеты женщины.
Ранее мы писали о том, что в Иране усиливаются репрессии против женщин.
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