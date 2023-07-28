Иранские власти арестовали известную актрису

В Иране арестована известная актриса Шохре Гемер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Согласно информации, против нее выдвинуты обвинения в том, что в последние дни она поделилась в социальных сетях ненадлежащими публикациями.

В связи с публикацией материалов, формирующих психологическое недоверие в обществе, в отношении актрисы возбуждено уголовное дело.

Следует отметить, что Шохре Гемер подвергла жесткой критике правительство, которое вмешивается в личную жизнь граждан, в частности, во что должны быть одеты женщины.

Ранее мы писали о том, что в Иране усиливаются репрессии против женщин.