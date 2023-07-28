Лесные пожары в Греции: огонь достиг склада с боеприпасами

Пожарные не смогли остановить продвижение лесных пожаров к военным объектам в центральной Греции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, мощные взрывы были слышны у побережья Эгейского моря в Греции в районе базы ВВС Волос, охваченной огнём. В результате природных пожаров здесь были уничтожены склады с боеприпасами. Персонал и самолёты F-16 заранее вывезли на другую базу. Пожарная охрана сообщает об эвакуации 12 населённых пунктов. По официальным данным, от детонации боеприпасов никто серьёзно не пострадал.

Пожар в районе города Волос считается одним из самых опасных из 124 природных пожаров, с которыми борются экстренные службы в Греции. Страдают в том числе регионы, которые зависят от туризма: эвакуация приезжих оборачивается катастрофическими последствиями для местного бизнеса.

Правительство настаивает на том, что большинство курортов Греции достаточно безопасны для туристов. Ситуация в стране остаётся критической уже более десяти дней. Природные пожары зафиксированы почти в половине регионов. Только на одном Родосе из зон бедствия эвакуированы десятки тысяч людей.