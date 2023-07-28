Страны Персидского залива заявили о необходимости возобновления зерновой сделки

Страны Персидского залива настаивают на необходимости возобновления зерновой сделки. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будайви на встрече с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Члены ССАГПЗ поддерживают мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса, а также подчеркивают важность возобновления соглашения об экспорте зерна из России и с Украины по Черному морю, что необходимо для обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся стран", - приводятся слова аль-Будайви в сообщении секретариата региональной организации.