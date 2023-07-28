Главе Apple отказали в кредитной карте от Apple

Глава Apple Тим Кук получил отказ на выдачу кредитной карты Apple Card, которая разрабатывалась совместно компанией из Купертино и финансовым гигантом Goldman Sachs. Как сообщает The Information, проблема возникла за месяц до презентации сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За несколько месяцев до запуска инженеры из Apple и Goldman Sachs работали всю ночь, пытаясь найти решение возникшей проблемы: Тим Кук не смог получить одобрение на Apple Card", - говорится в статье.

По версии источников, заявку Кука отклонила автоматическая система андеррайтинга. Это классическая процедура при обращении в большинство банков, позволяющая оценить вероятность погашения или непогашения клиентом запрашиваемого кредита.

Система была разработана Apple совместно с Goldman Sachs, который выступает банком-эмитентом Apple Card. Сервис проверяет сведения клиента о его доходах, расходах, долгах и имеющемся имуществе.

После анализа всех этих данных принимается автоматическое решение, может ли клиент получить карту. Работники банка в этой процедуре не принимают участия.

По данным The Information, подобные проверки регулярно завершаются отказом из-за плохой кредитной истории. "В случае с Тимом Куком система посчитала его мошенником и фейковым главой Apple", - рассказал источник.

В результате Кук получил карту Apple Card после внесения его в особый список во внутренней системе Goldman Sachs.