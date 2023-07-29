В Британии по ошибке отправили в Мали доклад о разработке гиперзвукового оружия

Минобороны Великобритании по ошибке отправляло электронные письма с секретной информацией на малийские домены. Об этом сообщает газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточнило, что по данному факту военное ведомство инициировало внутреннюю проверку, учитывая укрепление отношений Бамако с Москвой.

В статье отметили, что военное ведомство Соединенного Королевства поддерживает контакты с коллегами из Пентагона. Но получилась путаница с почтой с указанием домена .ml, странового идентификатора Мали и - .mil, который используется в переписке оборонных структур США.

По данным журналистов, большая часть этих писем не содержала данные, которая может представлять угрозу безопасности Великобритании. На Мали случайно отправляли информацию об отпусках военнослужащих и правоохранителей. Но часть корреспонденции содержала детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии.