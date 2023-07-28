Доклад Тонояна о войне не покажут армянам

Заседание комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны с участием арестованного экс-министра обороны Давида Тонояна будет проводиться в закрытом режиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что суд разрешил Тонояну участвовать в обсуждении комиссии, он пойдет в парламент в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительного учреждения. Заседание будет проходить два дня - 1 и 2 августа.

Еще несколько месяцев назад экс-министр заявлял, что согласится отвечать на вопросы только перед телекамерами и в присутствии премьера Никола Пашиняна. Однако сейчас, как пишет издание, Тоноян передумал.

