США приветствуют вклад Казахстана в стабилизацию Афганистана

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в ходе встречи с первым замглавы МИД Казахстана Кайратом Умаровым одобрил меры, принимаемые Астаной по стабилизации обстановки в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

"В ходе встречи американская сторона приветствовала меры правительства Казахстана по оказанию помощи афганскому народу, отмечая меры по стабилизации социальной и экономической обстановки", - говорится в сообщении.

Умаров подчеркнул, что Казахстан выступает за объединение международных усилий для оказания помощи Афганистану и поиску путей выхода страны из сложного гуманитарного кризиса. Дипломат напомнил спецпредставителю США об инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию регионального центра ООН по устойчивому развитию в Алма-Ате. По словам Умарова, центр нацелен на содействие сотрудничеству стран Центральной Азии и Афганистана в сферах социально-экономического и торгово-инвестиционного развития.

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