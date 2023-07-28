Армейский УАЗ ВС Армении загадочно перевернулся

В Армении утром 28 июля на трассе Ереван-Севан, в районе села Ариндж, при невыясненных обстоятельствах перевернулся армейский УАЗ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, автомобиль съехал с проезжей части, налетел на придорожный холм и перевернулся.

В результате ДТП пострадали двое, оба госпитализированы. СК инициировал производство, личности водителя и пассажира выясняются.