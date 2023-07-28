Саудовская Аравия предложила Турции купить 100% акций Baykar

Саудовская Аравия предложила Турции приобрести 100% акций ее частной компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе ударные Bayraktar. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Gazete Pencere, отметив, что эту инициативу обнародовали в ходе визита в монархию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 17 июля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, предложение саудовской стороны стало неожиданным. Компания Baykar, как утверждается, не рассматривает вопрос продажи более 40% своих акций.

Власти Турции и крупнейшая частная компания страны по производству дронов пока не прокомментировали публикацию портала.

В ходе визита Эрдогана в Саудовскую Аравию Baykar подписала с ней соглашение о поставках ударных беспилотников на сумму более $3 млрд, что стало самым крупным разовым экспортным контрактом Турции в области военно-промышленного комплекса.

В 2022 году Baykar поставила на экспорт свою продукцию на $1,2 млрд. По итогам нынешнего года продажи турецкого производителя дронов планируется увеличить.