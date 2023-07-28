Нейтрализован ключевой человек в PKK

В ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в городе Синджар на севере Ирака нейтрализован один из главарей террористической организации PKK/KCK Месут Джелал Осман.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, источники в силах безопасности сообщают, что ликвидированный боевик, известный под кодовым позывным Загрос Чекдар, вербовал молодежь в Сирии, а также являлся организатором многих терактов, направленных против ВС Турции.

Террорист перешел из Сирии в Ирак в 2018 году. Осман был "ответственным" за район Синджар в Ираке.

Он был нейтрализован спецоперацией на пути к заседанию террористической организации в Синджаре.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PKK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK)