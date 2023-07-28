США хотят обеспечить действенность потолка цен на нефть РФ путем переговоров
Вашингтонская администрация на фоне роста стоимости нефти намерена обеспечить действенность ценовых ограничений на торговлю этим видом топлива из России путем переговоров с ведущими трейдинговыми, транспортными и страховыми компаниями Запада. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам его источников, должностные лица США намерены "активизировать работу с западными торговыми и страховыми компаниями, а также с владельцами танкеров, чтобы напомнить" о необходимости не превышать потолок цен. По сведениям агентства, "администрация, как ожидается, будет использовать "мягкую" тактику, а не повсеместные угрозы принятия жестких мер в отношении потенциальных нарушителей, поскольку это могло бы привести к резким изменениям на рынках энергоносителей".
"Министерство финансов США изначально склоняется к тому, чтобы проявлять мягкость, не обрушиваться, словно молот, на танкеры и владельцев танкеров с целью принуждения, но принуждать тихо путем отправки писем, телефонных звонков", - отметил источник агентства. В публикации также утверждается, что администрация "уже проводит такие консультации" с представителями бизнеса.
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