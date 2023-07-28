Иран выдвинул новые обвинения против отбывающей наказание активистки

Группа иранских политических и общественных активистов вместе с бывшими женщинами-политзаключенными осудили возбуждение судебного дела против Марьям Акбари Монфаред, которая находится за решеткой в ​​течение 13 лет за протест против убийства ее четырех братьев и сестер Исламской Республикой в 1980-е годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в заявлении говорится, что судебная система предъявила ей шесть новых обвинений по мере приближения окончания срока ее тюремного заключения.

В нем подчеркивается, что активистка все эти годы несправедливо находилась в заключении и должна быть безоговорочно освобождена.

"Несмотря на боль разлуки со своей семьей, она упорно работала над тем, чтобы поднять дух своих сокамерниц, оставив после себя память, полную страсти, решимости, веры и жизни для всех тех, кто был заключен в тюрьму вместе с ней в последние годы", - говорится в тексте.

Активистка была арестована в декабре 2009 года, после чего о ней не было вестей несколько месяцев.

Ранее мы писали о том, что иранские власти арестовали известную актрису.