В Афросоюзе потребовали не вмешиваться в дела Африки

Страны Африки просят третьи стороны не вмешиваться во внутренние дела континента и выступают против неконституционных изменений. Об этом заявил председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани на пленарном заседании саммита Россия - Африка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы просим некоторых наших партнеров не вмешиваться в наши дела, и мы против неконституционных изменений. То, что происходит иногда на нашем континенте, не идет на пользу нашим странам. Африканский союз осуждает антиконституционные изменения, произошедшие в Нигере, мы присоединяемся в этом к международному сообществу", - подчеркнул он.

Вечером 26 июля мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире местного телевидения, мятежники гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки. На территории республики сейчас находятся также военные подразделения Германии, Италии, США и Франции. Их численность не раскрывается.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.