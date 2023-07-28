Бойцовский клуб в парламенте Армении вылился в крупный штраф для оппозиционера

Мера пресечения в отношении депутата парламента Армении от фракции "Айастан" Мгера Саакяна изменена с подписки о невыезде на залог в размере 500 тыс. драмов (свыше $1200).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал адвокат Рубен Меликян.

Спор между депутатами Владимиром Варданяном (фракция "Гражданский договор") и Мгером Саакяном (фракция "Армения"), переросший в потасовку, произошел на закрытом заседании в парламенте Армении 31 марта. В результате Варданян обратился за медпомощью.

"Мы ходатайствовали об отмене меры пресечения либо замене на залог. Судья отклонил первое и удовлетворит второе", - отметил Меликян.

