https://news.day.az/world/1584974.html Бойцовский клуб в парламенте Армении вылился в крупный штраф для оппозиционера
"Мы ходатайствовали об отмене меры пресечения либо замене на залог. Судья отклонил первое и удовлетворит второе", - отметил Меликян.
Бойцовский клуб в парламенте Армении вылился в крупный штраф для оппозиционера
Мера пресечения в отношении депутата парламента Армении от фракции "Айастан" Мгера Саакяна изменена с подписки о невыезде на залог в размере 500 тыс. драмов (свыше $1200).
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал адвокат Рубен Меликян.
Спор между депутатами Владимиром Варданяном (фракция "Гражданский договор") и Мгером Саакяном (фракция "Армения"), переросший в потасовку, произошел на закрытом заседании в парламенте Армении 31 марта. В результате Варданян обратился за медпомощью.
"Мы ходатайствовали об отмене меры пресечения либо замене на залог. Судья отклонил первое и удовлетворит второе", - отметил Меликян.
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