https://news.day.az/world/1584976.html США планируют усилить военную поддержку Тайваня
США планируют усилить военную поддержку Тайваня
Вашингтон намерен направить пакет военной помощи для Тайваня в размере $330 млн, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В отличие от пакетов военной помощи для Украины, на этот раз Пентагон не намерен раскрывать содержание этой поставки. Однако источники агентства в американском оборонном ведомстве предполагают, что речь идет о четырех беспилотных летательных аппаратах MQ-9A.
Тем не менее, беспилотники будут переданы без вооружения и некоторых систем.
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