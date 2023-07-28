США планируют усилить военную поддержку Тайваня

Вашингтон намерен направить пакет военной помощи для Тайваня в размере $330 млн, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от пакетов военной помощи для Украины, на этот раз Пентагон не намерен раскрывать содержание этой поставки. Однако источники агентства в американском оборонном ведомстве предполагают, что речь идет о четырех беспилотных летательных аппаратах MQ-9A.

Тем не менее, беспилотники будут переданы без вооружения и некоторых систем.