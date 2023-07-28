Госдолг ФРГ достиг исторического максимума

Государственный долг Германии из-за высоких расходов на борьбу с пандемией и энергетического кризиса достиг рекордно высокого уровня и превысил €2 трлн. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На конец 2022 года общий государственный бюджет <...> был должен негосударственному сектору €2 368 млрд", - отметили в ведомстве. Это на 2% (€47,1 млрд) больше, чем в конце 2021 года. При этом уточняется, что речь идет только об обязательствах перед негосударственным сектором, таким как банки и частные компании в Германии и за рубежом.

Долг на душу населения увеличился на €244 по сравнению с 2021 годом и достиг €28 164. Самые высокие показатели долга на душу населения были зафиксированы в таких городах, как Бремен (€33 264), Гамбург (€17 731) и Берлин (€16 564).