Группа подводной обороны Турции приняла участие в учениях POSEIDON-2023

Группа подводной обороны Турции (SAS) приняла участие в учениях POSEIDON-2023, организованных Румынией.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом министерство национальной обороны Турции написало на своей странице в Twitter.

В рамках ПОСЕЙДОН-2023 группа SAS добилась успехов в учениях по разминированию территорий.

Отметим, что учения проходили в Румынии с 14 по 21 июля.