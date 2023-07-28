https://news.day.az/world/1585079.html Группа подводной обороны Турции приняла участие в учениях POSEIDON-2023
Группа подводной обороны Турции приняла участие в учениях POSEIDON-2023
Группа подводной обороны Турции (SAS) приняла участие в учениях POSEIDON-2023, организованных Румынией.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом министерство национальной обороны Турции написало на своей странице в Twitter.
В рамках ПОСЕЙДОН-2023 группа SAS добилась успехов в учениях по разминированию территорий.
Отметим, что учения проходили в Румынии с 14 по 21 июля.
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