Турция будет решительно продолжать борьбу с инфляцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Вице-президент Турции сказал, что основным фактором повышения прогнозов инфляции и повышения налогов является произошедшее в стране землетрясение.

"Мы хотим удержать дефицит бюджета на уровне стандартов Европейского Союза. Мы пережили самую страшную катастрофу в нашей истории, затронувшую 11 провинций. Экономический ущерб от этой катастрофы составляет 104 миллиарда долларов. Тем не менее, мы создали баланс в бюджете, и повышение налогов не стоит на повестке дня до конца года", - отметил Джевдет Йылмаз.

Вице-президент сообщил, что ЦБ недавно собрал 15 миллиардов долларов в резервах.