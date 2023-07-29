СБ ООН обсудит продовольственную безопасность

Совет Безопасности ООН проведет 3 августа заседание по теме "Голод и угрозы глобальной продовольственной безопасности в результате конфликтов", в котором примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило постоянное представительство Соединенных Штатов при всемирной организации, которое является инициатором заседания.

США в августе председательствуют в Совете Безопасности ООН. Главной темой своего председательства они выбрали угрозы глобальной продовольственной безопасности. "Одним из мероприятий в рамках дискуссий по данному вопросу будут дебаты на высоком уровне по теме "Голод и угрозы глобальной продовольственной безопасности" с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. На заседании будут развиты темы, обозначенные в ходе аналогичных мероприятий в Совете Безопасности в марте и мае 2022 года", - говорится в сообщении.

Участие министров других стран СБ ООН в заседании высокого уровня возможно, но пока не подтверждено.