С 1 августа в России запускается единая электронная виза.

Об этом говорится на сайте консульского департамента МИД РФ, передает Day.Az.

Согласно информации, запуск состоится в 10:00 по московскому времени.

Ранее правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе.