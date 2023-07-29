https://news.day.az/world/1585084.html В России запускается единая электронная виза
В России запускается единая электронная виза
С 1 августа в России запускается единая электронная виза.
Об этом говорится на сайте консульского департамента МИД РФ, передает Day.Az.
Согласно информации, запуск состоится в 10:00 по московскому времени.
Ранее правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе.
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