Пакистан планирует сотрудничать с Турцией в сфере БПЛА и истребителей

Пакистан планирует расширить военное сотрудничество с Турцией в области создания БПЛА и истребителей нового поколения.

Как передает Day.Az, об этом заявил секретарь минобороны Пакистана по производству вооружений Хумаюн Азиз в интервью турецкому изданию Anadolu.

Он рассказал, что турецко-пакистанские отношения в военной сфере кратно увеличились в последнее десятилетие. В частности, отметил, что компании Turkish Aerospace Industries (TAI), Pakistan Aeronautical Complex (PAC), Pakistani Karachi Shipyard (судоверфь Карачи) и турецкое оборонное предприятие STM достигли прочного соглашения между собой.

В частности, судоверфь Карачи и турецкая STM строят корабли (корветы) по схеме Milgem Plus для Пакистана, а также реализуют совместные проекты в области строительства подлодок.

По словам Азиза, новые направления включают в себя истребительную авиацию и БПЛА. Кроме того, добавил чиновник, Турция и Пакистан сотрудничают в области создания образцов стрелкового вооружения и ряда других менее масштабных проектов.