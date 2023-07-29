Макрон собрался вмешаться во внутренние дела Нигера

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 29 июля, проведет внеочередное заседание Совета по обороне, оно будет посвящено попытке государственного переворота в Нигере.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным канала, заседание назначено на 15:00 (17:00 по Баку). BFMTV не уточняет, кто из глав министерств и ведомств примет в нем участие.

Канал также напомнил, что в Нигере "размещены 1,5 тыс. французских военных, эта страна рассматривается как важный партнер Парижа в Сахеле".

Ранее Макрон решительно осудил переворот в республике, а также призвал к освобождению президента Мохамеда Базума и восстановлению конституционного порядка.