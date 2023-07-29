Разрушительный тайфун Доксури пронесся по Китаю и Тайваню

Тайфун Доксури обрушился на юг Китая в пятницу, вызвав проливной дождь и сильные порывы ветра, которые обрывали линии электропередач и вызывали пожары, вырывали с корнем деревья и сорвали часть крыши стадиона. Тайфун стал самым сильным из обрушившихся на сушу в Китае в этом году и вторым по силе, обрушившимся на юго-восточную провинцию Фуцзянь после тайфуна Меранти в 2016 году, вызвавшего закрытие школ, предприятий и эвакуацию рабочих с морских нефтегазовых месторождений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, Доксури затронул более 724 600 человек, 124 400 человек были эвакуированы и переселены, а прямой экономический ущерб составил 52,27 млн ​​юаней (7,30 млн долларов).

Сообщается, что в портовом городе Фуцзянь Цюаньчжоу 39 человек получили травмы, и более 500 000 домов остались без электричества.