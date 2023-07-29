Туркменистан поднимает вопрос глобальной безопасности в ООН

Туркменистан в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует выдвинуть инициативу по разработке стратегии глобальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе прошедшего 28 июля заседания правительства страны, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, Туркменистан также предложит создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии, провести ее первую встречу в 2024 году в Ашхабаде и разработать программу по борьбе с терроризмом для региона совместно с Контртеррористическим управлением ООН.

Отмечается, что Туркменистан в качестве вклада в усилия в рамках Глобального метанового обязательства предложит под эгидой ООН разработать всеобщую стратегию по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года, а также озвучит предложения по созданию Каспийской экологической инициативы и Совета ООН по вопросам использования водных ресурсов в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.