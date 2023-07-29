Китай заверяет о безопасности сотрудничества с Россией

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности и не представляет угрозы ни для одной страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны", - заявил Кэфэй.